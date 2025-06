Guardo un tessuto lo sento D-Kola | ogni giorno è una sfida che mi rende felice

Nel cuore di ogni suo tessuto si nasconde una storia di passione e origini lontane. Dorina Kola, stilista al femminile e custode di tradizioni albanesi, condivide il suo viaggio tra passato e futuro, tra sogno e realtà. Ogni giorno, indossando i suoi capi, sente il battito di un amore profondo per i tessuti, un sentimento che la guida verso nuove sfide e successi. La sua ispirazione? L’oggi, perché il vero splendore sta nel presente.

L’INTERVISTA. La stilista Dorina Kola racconta le sue origini, il passato in Albania e il suo amore per i tessuti. Il futuro?«Dove mi vedo? Se prima mi piaceva sognare in grande, ora la cosa più grande è l’oggi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it