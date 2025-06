Guardiola palleggia in spiaggia con i suoi giocatori la palla non deve cadere | la qualità è altissima

In un contesto insolito e dal sapore estivo, Pep Guardiola trasforma la spiaggia in un campo di allenamento, sfidando i suoi giocatori a mantenere la palla in aria con maestria e precisione. La competizione tra musica, mare e tecnica si fa vibrante, mentre il manager spagnolo dimostra ancora una volta perché è considerato uno dei migliori nel mondo del calcio. Continua a leggere e scopri come questa sessione insolita possa ispirare il suo team alla vittoria contro la Juventus.

Pep Guardiola palleggia in spiaggia con i suoi giocatori a poche ore dalla partita contro la Juventus: la palla non deve cadere e l'allenatore del Manchester City mette in mostra il tuo tocco e la sua qualit√†. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: guardiola - palleggia - spiaggia - suoi

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Translate postGuardiola che palleggia in spiaggia con questa posa da vecchio cercatore di daddy issues, calcio in totale scioltezza. Vai su X

Guardiola palleggia in spiaggia con i suoi giocatori, la palla non deve cadere: la qualità è altissima.