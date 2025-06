Guardiola Avvelenato | Juve Prima per Un Soffio

Nel mondo del calcio, ogni partita racconta una storia di passione e suspense. Questa volta, la pre-stagione si trasforma in un campo di battaglia tra Pep Guardiola e la Juventus, che con un soffio ha mantenuto la vetta, sfidando le aspettative e lasciando il tecnico catalano con un senso di “avvelenato” desiderio di rivincita. La corsa ai trionfi è appena iniziata...

Guardiola Avvelenato: Rimonta Fallita, La Juve Resta Davanti “Per un Musetto”. Il pre-stagione, solitamente un periodo di rodaggio e di gestione delle energie, si è trasformato in un’inaspettata fonte di veleno per Pep Guardiola. Il suo Manchester City ha sì centrato una goleada contro l’Al Ain, ma l’esito finale non è bastato a scalzare la Juventus dalla prima posizione, lasciando il tecnico catalano con l’amaro in bocca e una promessa sibillina: “Ora sappiamo cosa fare con loro”. La Goleada che non Basta: Un Gol di Differenza Decide. La partita contro l’Al Ain doveva essere la passerella finale per il sorpasso, il momento in cui il Manchester City avrebbe imposto la sua forza schiacciante per blindare il primo posto nel girone amichevole. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Guardiola Avvelenato: Juve Prima per Un Soffio

In questa notizia si parla di: guardiola - avvelenato - juve - prima

Risultati Mondiale per Club LIVE: Manchester City-Wydad 2-0, buona la prima per la squadra di Guardiola che attende ora la Juve - Il Mondiale per Club è finalmente iniziato con emozioni da brivido e risultati sorprendenti. Manchester City apre le danze con una vittoria convincente, mentre la Juventus si prepara a scendere in campo nel girone G, inseguendo il sogno di alzare il trofeo mondiale.

La Juventus vince in trasferta 2-3 con il Venezia e si conquista un posto nella prossima Champions League. Decisivo il gol su rigore di Locatelli. La notizia su La Stampa #Juve #calcio #ChampionsLeague Vai su Facebook

Guardiola avvelenato, rimonta fallita: Juve, musetto davanti...Ora sappiamo cosa fare con loro; Juventus News: ultime notizie live, interviste, calendario e risultati; Sorteggio avvelenato in Champions, l’ironia social sulla ‘manina’ di Zanetti.

Guardiola avvelenato, rimonta fallita: Juve, musetto davanti..."Ora sappiamo cosa fare con loro" - Il City centra la goleada contro l'Al Ain ma non basta, per un solo gol i bianconeri sono primi e Pep si sfoga in conferenza ... Segnala tuttosport.com

Di Canio: “Juve, prima dovevi solo pregare…”. Capello sfonda Guardiola! - Paolo Di Canio ha commentato così la vittoria della Juventus in Champions League ... Da tuttosport.com