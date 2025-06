Guardia di Finanza | scoperti 120 evasori totali sotto chiave 34 milioni di euro ai clan di camorra

In occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Caserta celebra i successi conseguiti nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025. Sono stati scoperti 120 evasori totali e sequestrati 34 milioni di euro ai clan di camorra, dimostrando come l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine sia fondamentale per tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini. Una testimonianza di dedizione e successo nella lotta contro il crimine organizzato.

In occasione del 251° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di finanza, il Comando Provinciale di Caserta rende noti i risultati di servizio conseguiti dai dipendenti Reparti nel corso dell’anno 2024 e dei primi cinque mesi del 2025. Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Guardia di Finanza: scoperti 120 evasori totali, sotto chiave 34 milioni di euro ai clan di camorra

In questa notizia si parla di: guardia - finanza - scoperti - evasori

Bilancio guardia di finanza del Veneto: scoperti 952 evasori totali e sequestri per 93 milioni di euro - La Guardia di Finanza del Veneto celebra un anno di impegno e risultati straordinari nel garantire legalità e tutela economico-finanziaria.

Leggi CERTASTAMPA Certa Stampa - GUARDIA DI FINANZA; ABRUZZO: IN 18MESI SCOPERTI 240 EVASORI TOTALI, FRODI DA 113 MILIONI, CHILI DI DROGA...E SALVATE 223 PERSONE: https://certastampa.it/cronaca/72579-guardia-di-finanza-abruzzo Vai su Facebook

Individuati 9.139 evasori totali e 58.315 lavoratori in "nero" o irregolari, questi ultimi in lieve diminuzione rispetto ai 59.539 nell'analogo periodo precedente. È il bilancio dell'attività degli ultimi 17 mesi della Guardia di #Finanza. Scoperti, inoltre, 1.118 casi di Vai su X

Guardia di Finanza: scoperti 120 evasori totali, sotto chiave 34 milioni di euro ai clan di camorra; Guardia di finanza, 23 evasori totali scoperti in Valle d'Aosta; Bilancio guardia di finanza del Veneto: scoperti 952 evasori totali e sequestri per 93 milioni di euro.

Guardia di finanza, 23 evasori totali scoperti in Valle d'Aosta - Sono 23 gli evasori totali scoperti dalla Guardia di finanza in Valle d'Aosta nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025 (nei 17 mesi precedenti erano stati 114, in larga parte emersi dopo una serie di ... Da ansa.it

FESTA DELLA GUARDIA DI FINANZA ALL’AQUILA: SCOVATI 240 EVASORI TOTALI IN ABRUZZO - L’AQUILA – Celebrato all’Aquila il 251° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza nella caserma sede del Comando Regionale Abruzzo, intitolata al “Sottotenente Tito Giorgi”. abruzzoweb.it scrive