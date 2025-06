Gualtieri vara il rimpasto dell' unità Pino Battaglia assessore alle periferie Bugarini vicecapo di gabinetto

Roma si prepara a un cambiamento deciso: il sindaco Gualtieri ha annunciato un importante rimpasto di giunta, con l'ingresso di Pino Battaglia come assessore alle periferie e Bugarini come vicecapo di gabinetto. Dopo settimane di attese e voci di corridoio, è arrivata l'ufficialità: una svolta strategica per il futuro della Capitale. Ma cosa comporterà questa rivoluzione politica? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Ci siamo, in Campidoglio è l'ora del rimpasto. Dopo settimane di voci e parziali conferme, adesso tutto si avvia verso l'ufficialità come trapela da Palazzo Senatorio: Pino Battaglia entra nella squadra di giunta. Ma non è l'unico movimento imminente. Gualtieri vara un nuovo rimpasto di giunta.

Gualtieri vara il rimpasto dell'unità. Pino Battaglia assessore alle periferie, Bugarini vicecapo di gabinetto.

Rimpasto in Campidoglio, è resa dei conti nel Pd Roma. Foschi convoca la segreteria e aspetta al varco Gualtieri sostenuto da Schlein - rimpasto di Gualtieri, che ha sostituito Miguel Gotor con Massiliano Smeriglio e Andrea Catarci con Giulio Bugarini, ha colto di sorpresa tutti.

