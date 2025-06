GTWC Europe Valentino Rossi torna a Spa pronto per battagliare contro i migliori

Valentino Rossi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera sulle piste di Spa-Francorchamps, sfidando i migliori nel GT World Challenge Europe. Con la BMW M4 GT3 EVO e il duo d'eccezione formato da Rossi e Kevin Magnussen, l’attesa cresce: sarà questa la volta in cui il Dottore dimostrerà ancora una volta il suo talento anche sul circuito più prestigioso e impegnativo. La battaglia sta per iniziare!

Valentino Rossi è pronto per tornare protagonista questo fine settimana nel GT World Challenge Europe Powered by AWS con la prestigiosa 24h di Spa-Francorchamps. Il 'Dottore' è atteso al ritorno nella serie SRO per il terzo round dell'Endurance Cup e successivamente per il round della Sprint Cup di Misano Adriatico di metà luglio. La leggenda del Motomondiale guiderà la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT in coppia con l'ex pilota F1 Kevin Magnussen ed il tre volte campione DTM René Rast. Il danese ed il tedesco guideranno per la prima volta insieme all'italiano che ha già partecipato a tre edizioni della più importante competizione GT al mondo.

