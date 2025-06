Gruppo Copma cresce Ora entra SiGlobal | Importante passaggio per il piano nazionale

Il Gruppo Copma si espande con entusiasmo, consolidando la propria presenza a livello nazionale attraverso l’acquisizione di Siglobal Srl, eccellenza nel settore della manutenzione con sede a Empoli. Questa mossa strategica rafforza il nostro ruolo nel panorama italiano e apre nuove opportunità di crescita in Toscana. Un passo importante nel percorso verso il piano 2024-2028, che ci vede pronti a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Una dimensione sempre più nazionale. Con un rafforzamento strategico in Toscana. Il gruppo Copma annuncia l’acquisizione del 100% di Siglobal Srl, azienda d’eccellenza con sede a Empoli attiva nel settore dei lavori e dei servizi di manutenzione. L’operazione è stata finalizzata nei giorni scorsi – spiega una nota – e rappresenta un ulteriore tassello nell’attuazione del piano strategico 2024-2028, presentato lo scorso anno in assemblea e preannunciata nell’assemblea dei soci lo scorso. Questa operazione – si legge – conferma la volontà del gruppo Copma (colosso che che opera principalmente nel settore dei servizi di pulizia e sanificazione, sia in ambito civile che industriale, con particolare attenzione al settore sanitario) di ampliare i propri orizzonti geografici e operativi, uscendo progressivamente dai confini storici dell’Emilia-Romagna, pur mantenendovi solide radici, e affermandosi sempre più come attore di rilevanza nazionale nei servizi multi-specialistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it