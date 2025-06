Grottaminarda sedute straordinarie del Consiglio comunale | le questioni da trattare

Il Consiglio comunale di Grottaminarda si prepara ad affrontare temi cruciali con due sedute straordinarie programmate per domani e dopodomani. La Presidente Virginia Pascucci ha convocato i consiglieri per discutere questioni di grande rilevanza che richiedono attenzione immediata. Rimanete aggiornati, perché queste riunioni saranno decisive per definire il futuro della comunità .

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per domani, mercoledì 25 giugno, alle ore 19:00, in prima convocazione, e per giovedì 26 giugno alle ore 8:30, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza. Il Consiglio comunale, come. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Grottaminarda, sedute straordinarie del Consiglio comunale: le questioni da trattare

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - grottaminarda - sedute

Grottaminarda, domani 27 maggio consiglio comunale: l'approvazione del Rendiconto tra gli argomenti - Domani, martedì 27 maggio, si terrà il consiglio comunale di Grottaminarda, convocato dalla Presidente Virginia Pascucci alle ore 18:00.

Grottaminarda: riconoscimento dello Stato di Palestina in consiglio comunale; Grottaminarda, domani il consiglio comunale per ufficializzare il nuovo esecutivo; Grottaminarda, il Consiglio comunale approva le tariffe Tari.

Grottaminarda: torna a riunirsi il consiglio comunale - La presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, martedì 27 maggio, alle ore 18:00, in prima convocazione, ... Lo riporta msn.com

Voto a distanza e sedute online per mamme e papà con figli piccoli al Consiglio comunale: “Così promuoviamo la partecipazione” - Si dovrà poi elaborare la formulazione corretta della modifica al regolamento, che passerà infine al vaglio del Consiglio comunale per ... Da milano.repubblica.it