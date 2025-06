Grottaminarda in lutto per la scomparsa della signora Rita

Grottaminarda si stringe nel dolore per la perdita della signora Rita, vittima di un tragico incidente sulla Variante alla SS 90. La comunità piange un'innocente che ci ha lasciato troppo presto, mentre le istituzioni si uniscono nel cordoglio e nella solidarietà . In momenti come questi, il ricordo e la vicinanza sono il nostro modo più forte di onorare la memoria di Rita e di sperare in incidenti meno frequenti e più sicuri per tutti.

Profondo dolore a Grottaminarda per il tragico incidente di questo pomeriggio, avvenuto sulla Variante alla SS 90. Le strade, purtroppo, continuano a mietere vittime innocenti. Il cordoglio delle istituzioni Il Sindaco, l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale, facendosi portavoce di.

