Grido d’allarme della Cna | L’economia è in picchiata Dobbiamo agire subito

L’allarme lanciato dalla CNA segna un grido d’allarme: l’economia 2025 è in picchiata, e il nostro tessuto imprenditoriale rischia di essere travolto. Fabio Petri, presidente della CNA di Siena, sottolinea con urgenza la necessità di intervenire subito, prima che la situazione peggiori ulteriormente. È il momento di agire ora per cambiare rotta e salvare il nostro futuro economico.

"Ho visto i dati presentati alla Giornata dell’Economia, sono molto preoccupato". Fabio Petri (foto), presidente della Cna di Siena, commenta duramente lo spaccato dei primi tre mesi del 2025: "Dobbiamo agire al più presto. Non si può aspettare di commentare i prossimi tre mesi per rilevare ciò che ormai è ben chiaro". Ovvero? "La caduta vertiginosa di tutti i dati economici. Possiamo anche percepire che nel secondo semestre sarà anche peggio. Oggi i mercati e la situazione delle imprese cambiano velocemente. Quindi non c’è più tempo per aspettare. Al variare così rapido degli scenari bisogna agire al più presto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grido d’allarme della Cna: "L’economia è in picchiata. Dobbiamo agire subito"

In questa notizia si parla di: economia - dobbiamo - agire - grido

Mattarella e Draghi, scossa all'Ue sui dazi: «Ora dobbiamo agire, stare fermi non è più un'opzione» - Mattarella e Draghi sollevano un allerta sull'UE riguardo ai dazi: l'immobilismo non è più sostenibile.

IL TG NEWS DEL 18 GIUGNO 2025 CONCORSI EVI, PASCALE CAUSTICO: L'INDIRIZZO ARRIVA DALL'AZIENDA EMERGENZA NEMOLE, IL GRIDO DI FAUSTA PICCOLO: DA SOLI NON... Vai su Facebook

Grido d’allarme della Cna: L’economia è in picchiata. Dobbiamo agire subito; Clima, il grido d’allarme del mare malato; VIDEO | Internazionali di tennis di Roma, tutto pronto per l'81esima edizione. Cresce l'attesa per Jannik Sinner.

Grido d’allarme della Cna: "L’economia è in picchiata. Dobbiamo agire subito" - Il presidente Fabio Petri commenta i dati relativi ai primi tre mesi dell’anno "Energia e accesso al credito, logistica e infrastrutture sono le priorità". Lo riporta lanazione.it

Il grido d’allarme dei sindacati: "Dobbiamo raccoglierlo e agire" - Il grido d’allarme dei sindacati: "Dobbiamo raccoglierlo e agire" Il Pd analizza con l'ex vicesindaco Grossi la grave situazione economica e ambientale di Castelfranco, evidenziando la ... Riporta lanazione.it