Greenpeace protesta contro l' intesa Meloni-Trump su energia

Nel cuore del Mar Adriatico, Greenpeace ha portato alla luce le criticità dell’accordo tra Meloni e Trump sul gas fossile, protestando con forza contro la dipendenza italiana dal combustibile inquinante. Attivisti e cittadini sono scesi in campo per chiedere un impegno reale verso energie rinnovabili e sostenibilità, lanciando un chiaro messaggio: il futuro dell’Italia deve essere green e libero dai fossili. La battaglia per un’energia pulita è appena iniziata.

Greenpeace ha protestato nel Mar Adriatico contro l’accordo Meloni-Trump sul gas fossile. Gli attivisti hanno esposto uno striscione sulla nave rigassificatrice BW Singapore vicino a Ravenna, denunciando la continua dipendenza italiana dal gas e il mancato impegno per la transizione energetica. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

In questa notizia si parla di: greenpeace - meloni - trump - protesta

Greenpeace Italia contro intesa Meloni-Trump su energia - Greenpeace Italia si fa voce della terra e del clima, portando il loro messaggio di allarme nelle acque di Ravenna.

(? Vera Mantengoli) «Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi anche pagare più tasse». Il primo blitz di protesta contro Jeff Bezos, in arrivo a Venezia per il matrimonio con Lauren Sanchez, è firmato da due gruppi internazionali, Greenpeace e di Vai su Facebook

Protesta di GreenPeace contro Meloni e Trump per gli investimenti in gas fossile: Burn, baby, burn; Greenpeace, protesta contro Meloni e Trump per gli investimenti in gas fossile: Burn, baby, burn; Greenpeace in azione in Adriatico contro l’intesa Meloni-Trump sull’energia: «Investire ancora sul gas fossile significa bruciare il nostro futuro».

Protesta di Greenpeace contro Meloni e Trump per gli investimenti in gas fossile: "Burn, baby, burn" - Greenpeace ha organizzato una protesta contro gli investimenti in gas fossile sostenuti dal governo di Giorgia Meloni in Italia e dall'amministrazione di Donald Trump negli Stati Uniti. Lo riporta repubblica.it

Rigassificatore. Protesta Greenpeace: “Burn, baby, burn” - Azione al largo di Ravenna contro il terminale FSRU: attivisti in kayak e striscioni contro Meloni e Trump. Come scrive msn.com