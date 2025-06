greenpeace italia contro intesa meloni trump su energia

Greenpeace Italia si fa voce della terra e del clima, portando il loro messaggio di allarme nelle acque di Ravenna. Con coraggio e determinazione, attivisti si sono confrontati con le scelte energetiche del nostro Paese, chiedendo di fermare gli investimenti nel gas fossile, principale causa di riscaldamento globale. La loro azione culmina con un appello forte e chiaro: è ora di cambiare rotta e puntare su energie sostenibili, perché il futuro del pianeta non può aspettare.

Greenpeace Italia è entrata in azione nelle acque al largo di Ravenna per chiedere al governo italiano di fermare gli investimenti sul gas fossile, fra le cause principali del riscaldamento globale. Attivisti e attiviste, a bordo della nave Arctic Sunrise, hanno raggiunto con dei gommoni il nuovo terminale Fsru di Ravenna e hanno appeso alla nave rigassificatrice BW Singapore un grande striscione con il messaggio "Burn, baby, burn" ("Brucia, bellezza, brucia"), che fa il verso al mantra del presidente Trump "Drill, baby, drill" ("Trivella, bellezza, trivella"). La scritta è affiancata da un'immagine del pianeta in fiamme e dai volti della premier Giorgia Meloni e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it