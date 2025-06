Grealish in Serie A ma ha un ingaggio da 18 milioni | ecco chi può prenderlo

Il possibile arrivo di Grealish in Serie A sta facendo tremare i tifosi e le società: con un ingaggio da 18 milioni, solo poche possono permettersi il cartellino di questo talento inglese. Il Napoli lo sogna, ma le cifre sono un ostacolo; nel frattempo, Genoa ed Emiliane si attivano per offrirgli una maglia. E mentre la Fiorentina annuncia l’accordo con Viti, il mercato si infiamma: le ultime notizie da seguire con attenzione.

Il fantasista inglese è fuori dal progetto tecnico di Pep Guardiola: il Napoli lo punta, ma non può permettersi l'ingaggio attuale. Emiliane in fermento, si muove anche il Genoa, mentre la Fiorentina chiude per Viti. Le ultime notizie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Grealish in Serie A, ma ha un ingaggio da 18 milioni: ecco chi può prenderlo

In questa notizia si parla di: ingaggio - grealish - serie - milioni

Grealish in Serie A: arriva per “soli” 47 milioni - Il futuro di Jack Grealish in Italia si fa sempre più concreto: il suo trasferimento potrebbe avvenire a un prezzo sorprendentemente vantaggioso di soli 47 milioni.

Kevin De Bruyne è soltanto al 9° posto ex aequo tra i giocatori acquistati a parametro zero nella storia della Serie A. Il belga, infatti, attualmente vale circa 20 milioni ed è questo il valore di mercato che avevano Varane, Mkhitaryan, Balotelli, Godin, Honda e Ll Vai su Facebook

Grealish in Serie A, ma ha un ingaggio da 18 milioni: ecco chi può prenderlo; Napoli, De Bruyne sbarca e chiama Grealish: il sogno azzurro parla (ancora) inglese; Napoli, dopo De Bruyne si punta a un altro campione d’Europa.

Grealish in Serie A, ma ha un ingaggio da 18 milioni: ecco chi può prenderlo - Il fantasista inglese è fuori dal progetto tecnico di Pep Guardiola: il Napoli lo punta, ma non può permettersi l'ingaggio attuale. Come scrive ilgiornale.it

Grealish in Serie A: arriva per “soli” 47 milioni - Jack Grealish potrebbe arrivare in Serie A nel prossimo calciomercato. Scrive calciomercato.it