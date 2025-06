Grandinata ad Arenzano Coldiretti | Coltivazioni danneggiate ennesimo segnale del cambiamento climatico

Una violenta grandinata si è abbattuta su Arenzano, provocando danni ingenti alle coltivazioni agricole e segnando un ennesimo campanello d’allarme sui cambiamenti climatici. La furia della natura, con chicchi grandi come palline da tennis, mette in evidenza l’urgenza di affrontare con decisione le sfide ambientali. Coldiretti denuncia: questa emergenza richiede interventi immediati per tutelare il nostro patrimonio agricolo e il futuro del pianeta.

La violenta gradinata che si è abbattuta sabato 21 giugno su Arenzano, con chicchi grandi come palline da tennis, ha causato ingenti danni alle coltivazioni sui terreni agricoli della zona. A lanciare l'allarme è Coldiretti. "La grandinata è stata improvvisa e di una violenza estrema - spiega. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Grandinata ad Arenzano, Coldiretti: "Coltivazioni danneggiate, ennesimo segnale del cambiamento climatico"

In questa notizia si parla di: grandinata - arenzano - coldiretti - coltivazioni

Violenta grandinata nel Vallo di Diano: danni a coltivazioni, auto e a cavi elettrici - Una violenta grandinata ha colpito il Vallo di Diano nel pomeriggio di oggi, causando ingenti danni alle coltivazioni, alle auto e ai cavi elettrici.

Ha causato ingenti danni anche alle coltivazioni, la violenta grandinata, con chicchi grandi come palline da tennis, che sabato sera si è abbattuta su Arenzano e su alcune località della provincia di Savona, colpendo in particolare i terreni agricoli della zona Vai su Facebook

Grandinata ad Arenzano, Coldiretti: Coltivazioni danneggiate, ennesimo segnale del cambiamento climatico; FOTO – Arenzano, Coldiretti a supporto delle aziende agricole danneggiate dalla grandine; Ad Arenzano le coltivazioni flagellate dalla grandine. Coldiretti: “Danni molto gravi”.

Coldiretti: dalla grandinata di Arenzano gravi danni alle coltivazioni - Milano – Ha causato ingenti danni anche alle coltivazioni, la violenta grandinata, con chicchi grandi come palline da tennis, che sabato sera si è abbattuta su Arenzano e su alcune località della ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Coldiretti, da grandinata Arenzano gravi danni a coltivazioni - Ha causato ingenti danni anche alle coltivazioni la violenta grandinata, con chicchi grandi come palline da tennis, che sabato sera si è abbattuta su Arenzano, colpendo in particolare i terreni agrico ... Da msn.com