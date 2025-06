Grande successo per il primo Festival della Restanza e della Tornanza

Il primo Festival della Restanza e della Tornanza ha riscosso un successo travolgente, trasformando Colli del Tronto in un epicentro di idee, emozioni e partecipazione. Con oltre duemilacinquecento visitatori provenienti da tutta Italia, l’evento ha dimostrato che le aree interne sono i veri cuori pulsanti del nostro territorio, pronti a rinascere e a rinnovarsi. Un risultato che promette di aprire nuove strade per il futuro delle comunità locali.

Roma, 24 giu. (askanews) – Un’ondata di idee, emozioni e partecipazione ha travolto Colli del Tronto nei tre giorni del Festival della Restanza e della Tornanza, che si è chiuso domenica 22 giugno con numeri da record e una straordinaria risposta del pubblico. Oltre duemilacinquecento le persone presenti al Parco della Pace, provenienti da tutta l’Italia centrale per condividere un messaggio chiaro: le aree interne non sono “margini”, ma cuori pulsanti di visioni e responsabilitĂ . Tre giornate ricche di incontri, dialoghi, laboratori, lezioni spettacolo, concerti e tavole rotonde. Al centro, i giovani e il loro ruolo nella rinascita dei territori colpiti dal sisma del 2016, ma anche piĂą in generale nella rigenerazione dell’Italia profonda, quella dei piccoli paesi, delle montagne, dei borghi, dei legami comunitari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it