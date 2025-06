Graduatorie ATA 24 mesi come compilare l’allegato G scelta scuole correttamente VIDEO GUIDA

Se sei un aspirante ATA in attesa di assegnazione, compilare correttamente l’Allegato G è fondamentale per orientare le tue scelte scolastiche. Fino all’11 luglio, su Istanze Online, puoi indicare fino a 30 scuole per le supplenze da graduatorie di prima fascia. Per guidarti passo dopo passo, ecco una video guida che ti aiuterà a compilare con sicurezza e precisione il modulo. Scopri come fare e massimizza le tue possibilità!

Fino all'11 luglio su Istanze online è disponibile l'allegato G per la scelta delle sedi utili ai fini dell'attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto di prima fascia ATA. L'aspirante può scegliere fino a 30 scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

