Graduatorie ATA 24 mesi allegato G C’è tempo fino all’11 luglio | come compilarlo QUESTION TIME con Sorrentino Anief LIVE Martedì 24 giugno alle 14 | 30

Se sei tra gli aspiranti alle graduatorie ATA 24 mesi, non perdere tempo: hai fino all’11 luglio per compilare l’allegato G, un passaggio fondamentale per la selezione delle sedi. Partecipa al Question Time con Sorrentino di Anief, in diretta martedì 24 giugno alle 14:30, e scopri come completare correttamente la procedura. Restano poche ore per agire: assicurati di essere preparato!

C'è tempo fino all'11 luglio per la compilazione dell'allegato G, utile per la selezione delle sedi da parte degli aspiranti personale ATA inseriti nelle graduatorie 24 mesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - mesi - allegato - tempo

Graduatorie ATA 24 mesi, domande chiuse. Prossimamente allegato G per la scelta delle scuole - Sono state chiuse alle 14 del 19 maggio le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2025/26. Prossimamente sarà disponibile l'allegato G per la scelta delle scuole.

ATA – SCELTA DELLE SEDI (ALLEGATO G) Apertura dal 23 giugno all’11 luglio 2025 Il Ministero ha pubblicato la nota ufficiale relativa alla scelta delle sedi (Allegato G) per i concorsi per soli titoli (24 mesi) del personale ATA – a.s. 2025/2026. ? L’istan Vai su Facebook

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G. C'è tempo fino all'11 luglio: come compilarlo. QUESTION TIME con Sorrentino (Anief) LIVE Martedì 24 giugno alle 14:30; Graduatorie 24 mesi Ata, c'è tempo fino all'11 luglio per compilare l'allegato G per la scelta fino a 30 scuole per la prima fascia d'istituto; Come compilare l’allegato G per le Graduatorie ATA 24 mesi 2025: la Guida del Ministero.

Graduatorie ATA 24 Mesi: Guida alla Compilazione dell’Allegato G per la Scelta delle Scuole - Scopri come compilare l’Allegato G per il personale ATA e scegliere le istituzioni scolastiche. Scrive informazionescuola.it

Come compilare l’allegato G per le Graduatorie ATA 24 mesi 2025: la Guida del Ministero - Sono aperte le funzioni per presentare l'allegato G per la scelta delle sedi nelle graduatorie ATA 24 mesi 2025 2026. Secondo ticonsiglio.com