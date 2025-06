Gradisca la rete No Cpr denuncia violenze contro una persona vulnerabile

In un'epoca in cui il rispetto e la tutela dei più fragili dovrebbero essere priorità, la rete No Cpr di Gradisca denuncia con coraggio le violenze contro una persona vulnerabile. La testimonianza sconvolgente rivela un'ingiustizia che non può essere ignorata, invitandoci a riflettere sull'importanza di garantire dignità e sicurezza a chi è più esposto. È fondamentale fare luce su questi episodi per costruire una società più giusta e solidale.

«La mia terapia dello psichiatra. Guardate vogliono picchiarmi. Non ce l'avete la mia terapia in questo centro. Non mi fai paura. Prova di toccarmi senza lo psichiatra». Segue il suono .

Pestaggio a Gradisca, denuncia della rete ‘No Cpr’. La questura smentisce - Da settimane, il Cpr di Gradisca si trova al centro di accuse e proteste riguardo alle condizioni di detenzione e ai presunti abusi.

Gradisca, la denuncia degli attivisti: «Pestaggi al Cpr». La Questura: «Tutto falso»; Violenze e pestaggi al Cpr di Gradisca. I medici: “Quei centri sono patogeni, vengano chiusi”; Pestaggio a Gradisca, denuncia della rete 'No Cpr'. La questura smentisce - LaPresse.

Violenze e pestaggi al Cpr di Gradisca. I medici: “Quei centri sono patogeni, vengano chiusi” - Un video arrivato alla Rete No Cpr mostra un uomo prima inseguito e strattonato dagli agenti, poi riverso in una pozza di sangue. repubblica.it scrive

Pestaggio a Gradisca, denuncia della rete ‘No Cpr’. La questura smentisce - "Da settimane ormai il Cpr di Gradisca è teatro di proteste per le condizioni di vita, la qualità del cibo, una sospetta epidemia di scabbia che sta via via ... Secondo lapresse.it