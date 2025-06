GPS Supplenze 150 preferenze e non solo | cosa è previsto per i precari? Le ultime notizie QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Martedì 24 giugno alle 16 | 00

L'estate si apre con importanti novità per i precari della scuola, tra GPS, supplenze e nuove opportunità. La mobilitazione continua e le prospettive si fanno più chiare grazie alle ultime notizie e agli aggiornamenti sul fronte delle 150 preferenze e oltre. Non perdere l'occasione di seguire il Question Time con Craparo (Gilda) in diretta martedì 24 giugno alle 16:00, per essere sempre aggiornato sulle evoluzioni che potrebbero cambiare il tuo futuro professionale.

L’estate si conferma periodo chiave per migliaia di precari della scuola, chiamati a gestire passaggi determinanti per il proprio futuro professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Precari verso il ruolo, tra immissioni e supplenze 150 preferenze: cosa sappiamo finora. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 23 giugno alle 14:30 - L’estate si presenta come un crocevia decisivo per migliaia di precari della scuola, tra immissioni in ruolo e supplenze, con ben 150 preferenze da esaminare.

GPS, GaE, immissioni in ruolo e supplenze: parte la lunga estate dei docenti precari. RISPOSTE AI QUESITI - A colloquio con i nostri lettori Chiara Cozzetto della presidenza Anief: la domanda per le max 150 preferenze, le immissioni in ruolo e le supplenze sono gli argomenti dell'estate dei precari. Segnala orizzontescuola.it

Domanda supplenze docenti max 150 preferenze 2025/26 a luglio: chi deve presentarla, per quali posti, ci sarà ancora l’algoritmo. 10 FAQ - Uno dei prossimi adempimenti per i docenti precari inseriti nelle GaE e GPS sarà la presentazione della domanda per le ... Riporta orizzontescuola.it