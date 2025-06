Gps sull' auto per spiare il dipendente con la 104 | Non andava dalla madre malata Licenziato ma il giudice ribalta tutto

Un caso che ha fatto scalpore: un GPS installato sull'auto aziendale per verificare l'uso dei permessi 104, ma il giudice ha ribaltato la situazione. La storia di un dipendente di Venezia, licenziato ingiustamente dopo essere stato monitorato nel suo diritto di assistere la madre malata. La vicenda mette in luce quanto sia delicato il confine tra controllo e rispetto della privacy, sollevando importanti questioni sulla tutela dei diritti del lavoratore.

Un Gps piazzato sull'auto aziendale per controllare che il lavoratore - un 46enne di Venezia  dipendente della Coop Alleanza 3.0 nella sede di Mestre - utilizzasse effettivamente i permessi previsti dalla legge 104 per assistere la madre malata. Tracciando i suoi movimenti, il datore di lavoro ha. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gps sull'auto per spiare il dipendente con la 104: "Non andava dalla madre malata". Licenziato, ma il giudice ribalta tutto

In questa notizia si parla di: auto - madre - malata - spiare

Ucciso in auto con l’amico, la madre di Giuseppe Fusella: “Nessuno mi ridarĂ mio figlio, ma giustizia è stata fatta” - La madre di Giuseppe Fusella, ucciso insieme a un amico, esprime la sua gratitudine dopo la condanna all'ergastolo di Vincenzo Palumbo.

"A mia madre non è mai piaciuto il concetto di “spazio personale”. Ma quello che ho scoperto oggi supera qualunque limite..." Tutta la storia nel primo commento Vai su Facebook

Gps sull'auto per spiare il dipendente con la 104: Non andava dalla madre malata. Licenziato, ma il giudice ribalta tutto.

Dipendente con la 104 spiato dall'azienda con il Gps e licenziato: «Non andava dalla mamma malata». Il giudice lo reintegra a lavoro - Era stato licenziato per presunto abuso dei permessi della Legge 104/1992, controllato con un Gps piazzato sull’auto aziendale. Riporta msn.com

Lascia la madre malata per ore nell’auto sotto il sole: denunciato - 5 luglio 2015 – UN COMMERCIANTE italiano di 40 anni è stato denunciato dalla polizia per avere lasciato da sola per ore la madre, ultraottantenne e malata, nella sua auto parcheggiata vicino al ... Secondo lanazione.it