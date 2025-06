Gota Eurizon donne dirigenti al 30% parità? ancora 70 anni

Nell'Unione Europea, sebbene si registrino segnali di progresso, la strada verso la parità di genere nel mondo del lavoro rimane lunga. Con una partecipazione femminile al 30% tra i dirigenti e un'aspettativa di circa 70 anni per colmare il divario, è fondamentale accelerare gli sforzi. Maria Luisa Gota, responsabile di Eurizon, invita a riflettere su come possiamo tutti contribuire a trasformare questa visione in realtà.

La partecipazione delle donne al mondo del lavoro in posizioni dirigenziali si attesta al 30% a livello globale, in crescita del 2,4% dal 2015 al 2023. Di questo passo, occorrono circa 70 anni per raggiungere la parità. Così Maria Luisa Gota, responsabile divisione Asset Management di Intesa Sanpaolo e amministratore delegato di Eurizon Capital Sgr durante il W Leadership Summit in corso a Milano. "Nell' Unione europea - ha continuato - le cose vanno un po' meglio (bastano poco più di 50 anni), mentre l' Italia fa meglio della media UE per quanto riguarda il divario retributivo tra i sessi e la percentuale di donne con ruoli non esecutivi negli organi decisionali delle maggiori società quotate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gota (Eurizon), donne dirigenti al 30%, parità? ancora 70 anni

In questa notizia si parla di: gota - eurizon - donne - parità

“Siamo vicini alla parità di genere? No. L’America non onora le donne, la loro libertà, le loro scelte. Ci sono cose che mi preoccupano”: Sarah Jessica Parker si sfoga - La terza stagione di “And Just Like That…” è ora disponibile, e il grido di Sarah Jessica Parker risuona forte.

Gota (Eurizon), donne dirigenti al 30%, parità? ancora 70 anni; La storia di Maria Luisa Gota, la prima donna alla guida di Assogestioni; Ultime notizie Risparmio e Investimenti: news e avvenimenti.