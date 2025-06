Google porta il controllo della smart home in Android Auto grazie a Gemini

Google rivoluziona il modo di gestire la smart home integrando Gemini in Android Auto, portando il controllo direttamente nel tuo veicolo. Questa innovazione promette un’esperienza più intuitiva e fluida, eliminando le barriere tra automobilismo e tecnologia domestica. Scopri come Google sta ridefinendo l’interazione tra auto e casa, offrendo maggiore comodità e sicurezza. Il futuro dell’assistenza intelligente è ormai alle porte, e tutto inizia con questa sorprendente novità .

Una stringa di codice mostra il lavoro di Google per sostituire Assistant con Gemini all'interno di Android Auto. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google porta il controllo della smart home in Android Auto grazie a Gemini

