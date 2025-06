Golf l’Open d’Italia è alle porte L’Argentario protagonista per 4 giorni di spettacolo tanti gli azzurri al via

L’Open d’Italia torna all’Argentario Golf Club, portando quattro giorni di pura emozione golfistica e spettacolo. Con tanti azzurri pronti a sfidarsi sul green, questo evento rappresenta il fiore all’occhiello del circuito europeo in Toscana. Un’occasione unica per gli appassionati di ammirare i migliori talenti nazionali e internazionali. La gara, valida per il DP World Tour, promette suspense fino all’ultimo colpo: un vero e proprio festival di grande livello.

Settimana tutta italiana per il Dp World Tour. Il maggiore circuito europeo vola, infatti, in Toscana, più precisamente all’Argentario Golf Club, per l’82esima edizione dell’Open d’Italia, il più importante evento di golf dell’intera Penisola. In palio, oltre a 3.000 punti per la Race to Dubai, anche un montepremi da 3 milioni di dollari. Il torneo, che si disputa dal lontano 1925, è entrato a far parte della programmazione dell’European Tour a partire dal 1972, anno in cui vinse lo scozzese Norman Wood sul percorso di Villa d’Este. E’ solamente la seconda volta nella storia che l’evento viene organizzato in Toscana (la prima fu nel 1983 al Golf Club Ugolino). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, l’Open d’Italia è alle porte. L’Argentario protagonista per 4 giorni di spettacolo, tanti gli azzurri al via

