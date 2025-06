Golf la Rolex Pro-Am apre l’Open d’Italia

L’attesa è finita: l’82° Open d’Italia si apre con la prestigiosa Rolex Pro-Am all’Argentario Golf Club, dove i migliori del golf italiano e internazionale si sfideranno in un evento che promette emozioni imperdibili. Con interviste esclusive a campioni come Migliozzi, Molinari, Paratore e il detentore Siem, non perderti le nostre dirette e i contenuti su Sportface Tv, il modo migliore per vivere ogni swing di questa avvincente competizione.

All’Argentario Golf Club di Monte Argentario, i big del golf sono pronti a scendere in campo per la tradizionale Rolex Pro-Am che apre l’82° Open d’Italia. Le conferenze di quattro tra i campioni più attesi: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore e il tedesco Marcel Siem, defending champion. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: golf - rolex - apre - open

Open Day Medicina e Odontoiatria: la rinomata università apre le porte a Roma - Martedì 20 maggio 2025, la prestigiosa università di Roma invita gli studenti delle scuole superiori a scoprire i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi.

Translate postPresentazione dell’82mo Open d’Italia a Firenze, nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati. A 100 anni dalla prima edizione, l'@ItalianOpen torna in Toscana, dal 26 al 29 giugno all’Argentario Golf Club! Vai su X

"Golf, il progetto Ryder Cup continua con l’Open d’Italia all’Argentario. Dal 26 al 29 giugno la principale manifestazione golfistica tricolore arriva in Toscana, tappa del piano di sviluppo del golf che si chiuderà nel 2027" https://www.ilsole24ore.com/art/golf-prog - facebook.com Vai su Facebook

La Rolex Pro-Am apre, all’Argentario Golf Club, l’Open d’Italia; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; L’Open d’Italia arriva in Toscana, 100 anni fa la prima edizione.

Golf, la Rolex Pro-Am apre l’Open d’Italia - All'Argentario Golf Club di Monte Argentario, i big del golf sono pronti a scendere in campo per la tradizionale Rolex Pro- Come scrive sportface.it

La Rolex Pro-Am apre, all’Argentario Golf Club, l’Open d’Italia - In Toscana è tutto pronto per il torneo del DP World Tour, in programma dal 26 al 29 giugno Nel Media Center le conf ... Si legge su politicamentecorretto.com