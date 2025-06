Gnassi Pd imbufalito sull' alta velocità | Il Governo continua a togliere fondi Progetto a rischio

Andrea Gnassi, deputato del PD, esprime la sua forte preoccupazione riguardo alla possibile perdita di finanziamenti per l'alta velocità e il corridoio Adriatico, progetti strategici per lo sviluppo del territorio. Con il rischio di vedere tutto l’asse adriatico danneggiato da decisioni governative, è fondamentale un dialogo costruttivo per tutelare un futuro di crescita e progresso. È ora di agire con decisione per difendere le nostre infrastrutture e il nostro domani.

“Con l’ennesimo colpo di mano, il Governo Meloni potrebbe tornare a colpire tutto l’asse Adriatico, la realizzazione dell’alta velocità e il progetto del corridoio Adriatico”. È l’allarme che arriva da Andrea Gnassi, deputato dem, che si esprime nel merito insieme a Ubaldo Pagano, Claudio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Gnassi (Pd) imbufalito sull'alta velocità: "Il Governo continua a togliere fondi. Progetto a rischio"

