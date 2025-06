Gli squilli di tromba di Negri e Travaglio

Gli squilli di tromba di Negri e Travaglio risuonano con forza nel panorama mediatico italiano, scandendo il dibattito politico e ideologico del momento. Mentre Negri svela le sue convinzioni sul potere e le alleanze internazionali, Travaglio si distingue per il suo stile provocatorio e diretto. Due voci che catturano l’attenzione, alimentando discussioni infuocate e riflessioni profonde sul ruolo dell’Italia nel mondo. Ma cosa ci riserverà il futuro?

S’ode a sinistra uno squillo di tromba, con buona pace di Manzoni e della metrica. Venerdì scorso Alberto Negri, reporter di guerra che scrive per il manifesto nonchĂ© habituĂ© nei peggiori talk-show di La7, uno convinto che in Italia “senza l’appoggio sionista non fai carriera”, ha presentato su X il grande dilemma: “Trump può dire no a Israele? Ora vedremo chi comanda nel mondo. E sarĂ chiaro a tutti. Il resto sono chiacchiere”. A destra risponde uno squillo, dopo l’ingresso degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran: “Il vero padrone del mondo”, recitava ieri la copertina del Fatto Quotidiano, con il faccione minaccioso di Netanyahu in primo piano e alle sue spalle, piccolini come caratteristi sul manifesto di un vecchio film hollywoodiano, Trump, Vance, Rubio e Hegseth. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gli squilli di tromba di Negri e Travaglio

