Gli iraniani in piazza a Teheran per la vittoria contro Israele

In un’esplosione di entusiasmo, centinaia di iraniani si sono radunati in piazza Enghelab di Teheran, seguendo l’appello della Guida suprema Ali Khamenei. La manifestazione, intitolata "Victory", celebra un presunto trionfo contro Israele, alimentando tensioni e aspettative nella regione. La scena si svolge in un clima carico di fervore e speranza, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le reali implicazioni di questo gesto collettivo.

"Victory" gathering now in Iran's Revolution Square in Tehran. pic.twitter.comwFW2yucAU6 — Open Source Intel (@Osint613) June 24, 2025 Centinaia di iraniani si sono riversati nella piazza Enghelab di Teheran rispondendo così alla chiamata del regime della Guida suprema Ali Khamenei.

