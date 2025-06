L’emozione è palpabile a Piazza Grande, dove la 147esima Giostra del Saracino ha conquistato il cuore di migliaia di spettatori. Con un sold out totale e un incasso di oltre 117.000 euro, la prova generale ha confermato il grande entusiasmo e l’attesa crescente per questa storica manifestazione. Un brindisi alla tradizione, alle sfide uniche e allo spirito di comunità che rendono questa edizione indimenticabile.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Gli Incassi della 147esima Giostra del Saracino e prova generale La 147esima edizione della Giostra del Saracino ha realizzato il sold out in ogni settore delle tribune Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold, agli affacci sulla Piazza e tra i posti in piedi. Sabato 21 giugno erano presenti in totale in Piazza Grande 3681 spettatori, che hanno fatto registrare un incasso pari a 117.696 euro. Per la Prova Generale di giovedì 19 giugno erano invece presenti 2.775 spettatori per un incasso totale di 14.705 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it