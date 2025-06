Gli ex studenti della 5ªI del ‘Serra’ insieme nel quarantennale della Maturità

un’occasione speciale per rivivere ricordi, rinsaldare legami e condividere esperienze di un passato che ancora oggi ci unisce. La serata conviviale è stata un emozionante viaggio nel tempo, un momento di gioia e nostalgia che ha rafforzato i legami tra vecchi amici e compagni di classe. È bello vedere come, dopo così tanti anni, gli ex studenti della 5^ I dell’istituto Serra continuino a mantenere vivo il loro affetto per quei giorni indimenticabili.

Si sono ritrovati nel quarantesimo anniversario dell’esame di Stato, gli ex ex studenti della 5^ I dell’istituto Serra, anno scolastico 1984-1985. "Grande emozione – raccontano i promotori dell’incontro – alla importante rimpatriata degli ex studenti della mitica 5^ I dell’istituto tecnico Serra succursale Dandini che si diplomarono nel 1985 e hanno celebrato i fatidici quarant’anni dall’esame. Proprio il fatto che la serata conviviale sia avvenuta mentre è in corso l’esame di maturità ha sollevato tanti ricordi nella serata speciale all’agriturismo ‘I quattro passeri’ in cui hanno campeggiato divertenti aneddoti sulla vita scolastica in quel tempo ormai remoto degli anni Ottanta in cui gli studenti sono cresciuti senza cellulare e pc, con la bellezza della irreperibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli ex studenti della 5ªI del ‘Serra’ insieme nel quarantennale della Maturità

In questa notizia si parla di: studenti - serra - maturità - insieme

Gli ex studenti del Frisi ancora insieme a cinquant'anni dalla maturità - A cinquant'anni dalla maturità, gli ex studenti della V A del liceo scientifico Paolo Frisi di Monza si sono ritrovati per una serata speciale.

Video - Un gruppo di studenti del liceo Muratori-San Carlo di Modena si è ritrovato davanti a scuola alla vigilia della prima prova dell'esame di maturità 2025: all'unisono, gli studenti hanno cantato "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti, come da tradizi Vai su Facebook

Si ritrovano dopo 50 anni dall’esame di maturità; Dopo 44 anni si ritrovano gli ex studenti della 5^C dell’ITC “Renato Serra” di Cesena; Jesi / Cento giorni alla Maturità: festa e alcol, soccorsi due studenti - Video.