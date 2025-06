Gli animali ci salvano il libro biografico di Alberto Brandi

Scopri un viaggio straordinario tra emozioni e speranza con "Gli animali ci salvano", il toccante biografia di Alberto Brandi. Un racconto che svela come il legame tra uomo e animale possa essere una vera salvezza nei momenti più difficili. Venerdì 27 giugno ad Arezzo, presso il Circolo Aurora, lasciati coinvolgere da questa narrazione emozionante, arricchita da un'intervista esclusiva e un aperitivo conviviale. Un evento da non perdere per chi crede nel potere del cuore.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21, il Circolo Aurora di via Garibaldi, ad Arezzo, ospita la presentazione di “ Gli animali ci salvano”, libro biografico di Alberto Brandi (Minerva Edizioni). L’autore sarà intervistato dal giornalista culturale Marco Botti. L’evento sarà anticipato, alle ore 20, da un aperitivo. IL LIBRO Durante una degenza ospedaliera in cui si trova a lottare tra la vita e la morte, un veterinario ripensa a tutti gli animali che hanno attraversato la sua vita. Aggrappandosi al ricordo dei suoi tanti amici a quattro zampe e al loro amore, trova la forza di resistere senza mai perdere il sorriso e l’ironia, fino alla completa guarigione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Gli animali ci salvano”, il libro biografico di Alberto Brandi

In questa notizia si parla di: animali - libro - salvano - biografico

Firenze, presentazione del libro 'Gli animali ci salvano' di Alberto Brandi - Firenze si prepara a un incontro imperdibile! Venerdì 6 giugno, Alberto Brandi, uno dei veterinari più amati d’Italia, presenta il suo libro "Gli animali ci salvano", un’opera che esplora il legame profondo tra umani e animali.

“Gli animali ci salvano”, il libro biografico di Alberto Brandi; Il libro del veterinario Alberto Brandi è già un best-seller; James Middleton, il fratello di Kate, ha scritto una biografia in cui racconta la sua depressione.

“Gli animali ci salvano”, il libro biografico di Alberto Brandi - Arezzo, 24 giugno 2025 – Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21, il Circolo Aurora di via Garibaldi, ad Arezzo, ospita la presentazione di “ Gli animali ci salvano”, libro biografico di Alberto Brandi ... Scrive lanazione.it

Firenze, presentazione del libro 'Gli animali ci salvano' di Alberto Brandi - Firenze, 3 giugno 2025 – È appena uscito in tutte le librerie italiane 'Gli animali ci salvano' (Salani), il primo libro di uno dei veterinari più amati d'Italia, Alberto Brandi, scritto con ... Come scrive lanazione.it