Gli alberi di Milano saranno riprodotti con l' intelligenza artificiale

Milano si trasforma in una città ancora più verde e innovativa grazie all'intelligenza artificiale: 30.000 alberi avranno un loro "gemello digitale", una rappresentazione virtuale ricca di dati in tempo reale. Questa tecnologia rivoluzionaria permette di monitorare la salute e il benessere delle piante, contribuendo a un ambiente urbano più sostenibile e intelligente. Un passo avanti verso una città che unisce natura e innovazione per il futuro di tutti.

L'intelligenza artificiale al servizio degli alberi di Milano. Saranno 30mila le piante che avranno un "gemello digitale", cioè una loro rappresentazione virtuale con dati e informazioni 'catturati' in tempo reale grazie a tecnologie di rilevazione che includono la scansione laser (Lidar), la.

