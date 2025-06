Gli 80 anni di Confcommercio Breveglieri l’uomo Mc Donald’s | Una vita per la ristorazione

Da quasi quarant’anni, Gabriele Breveglieri incarna l’essenza del successo nel settore della ristorazione, trasformando la passione in una carriera straordinaria. In occasione degli 80 anni di Confcommercio, ripercorriamo la sua storia e il suo decalogo che ha rivoluzionato il modo di fare business: un esempio di visione, determinazione e innovazione che ispira ancora oggi. Un viaggio tra tradizione e futuro, dove il lavoro diventa passione e crescita.

Seguire attentamente l’evoluzione dei mercati, avere visione, trasformare una moda in un esigenza: in definitiva quando il lavoro è un autentico passatempo: è il decalogo in quattro punti che esprime con schiettezza Gabriele Breveglieri, l’uomo Mc Donald’s per eccellenza in provincia di Ferrara da quasi 40 anni nel settore della ristorazione e da trenta anni circa nel franchising della grande "M" (di McDonald’s ndr), riprendendo un tradizione famigliare nel settore che affonda le sue radici nei primi anni Ottanta. Quattro i punti vendita tra Ferrara ed Argenta (quest’ultimo inaugurato nel marzo scorso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it