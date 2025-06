Giunta dirigenti e incarichi fiduciari Prato ecco chi lascerà Palazzo comunale

L’addio inatteso di Ilaria Bugetti scuote le fondamenta di Prato, lasciando un vuoto di potere senza precedenti nella sua storia. Le dimissioni, annunciate e ormai prossime alla formalizzazione, aprono un capitolo incerto per la città. Ma ciò che preoccupa davvero è chi occuperà il suo ruolo e come questa crisi possa ridisegnare il futuro amministrativo di Prato. La domanda è: quale strada prenderà la città nei giorni a venire?

Prato, 24 giugno 2025 – L’atto finale si consumerà il 10 luglio, ma le conseguenze si stanno già propagando come un’onda lunga. Le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, annunciate venerdì scorso e ora sospese in attesa della formalizzazione, aprono un vuoto di potere senza precedenti nella storia amministrativa di Prato. In ottant’anni non era mai successo che un sindaco lasciasse. E ora l’interrogativo non è solo su chi prenderà il suo posto nel 2026, ma su come si terrà in piedi la macchina comunale nei mesi a venire. Venti giorni di tempo dalla presentazione delle dimissioni per un possibile, ma improbabile ripensamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giunta, dirigenti e incarichi fiduciari. Prato, ecco chi lascerà Palazzo comunale

