Giulia Tramontano, vittima di un tragico delitto che ha sconvolto Milano, torna sotto i riflettori mentre il processo d'appello di Aessandro Impagnatiello si apre. Dopo aver ricevuto l'ergastolo in primo grado, l'imputato cerca di dimostrare che l'omicidio della compagna e del loro bambino non sia stato premeditato né commesso con crudeltà. La sfida legale si concentra ora sulla ricostruzione dei fatti e sulla possibile attenuante dell'assenza di premeditazione. Sarà questa la chiave che potrebbe cambiare il corso della vicenda.

Condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano e di Thiago, il bambino che aspettava da 7 mesi, Aessandro Impagnatiello torna in aula mercoled√¨ 25 giugno a Milano davanti ai giudici della corte d'assise per la prima udienza del processo d'Appello. Nessuna premeditazione, l'omicidio di Giulia - uccisa con 37 coltellate a Senago (Milano) - non √® stato commesso con crudelt√†. Sar√† questa la tesi che tenter√† di dimostrare la sua difesa: Impagnatiello non sarebbe stato crudele, ma solo un uomo travolto dall'immenso castello di bugie che aveva costruito. Il suo vero obiettivo secondo gli avvocati ch lo difendono era solo quello di interrompere la gravidanza di Giulia, ma lo avrebbe fatto con un comportamento goffo e approssimativo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Giulia Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: "Omicidio non premeditato"

