Giulia De Lellis e Tony Effe non stanno insieme | Come coppia non sono mai esistiti il gossip

Nonostante l'attesa per la nascita di Priscilla, le voci su Giulia De Lellis e Tony Effe continuano a infiammare i gossip. La loro recente baby shower al Relais Appia Antica ha acceso ancora di piĂą il dibattito: sono davvero una coppia o solo un abile modo di alimentare il mistero? La veritĂ , come spesso accade, potrebbe essere molto diversa da quello che appare...

Nonostante l'attesa per la nascita della loro prima figlia, Priscilla, sia alle stelle, attorno a Giulia De Lellis e Tony Effe continua ad aleggiare un alone di mistero. I due hanno recentemente organizzato un elegante baby shower nella suggestiva cornice del Relais Appia Antica a Roma, ma i rumors non si placano. C'è chi li vede felici e complici, chi invece, come l'influencer del gossip Alessandro Rosica, è convinto che il loro legame sia solo una messa in scena. Tra picnic, piscina e dolci colorati, il dubbio resta: amore vero o strategia mediatica? Giulia De Lellis e Tony Effe sono una "coppia fake"?.