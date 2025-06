Giulia De Lellis e Tony Effe celebrano l’arrivo della loro primogenita con un baby shower intimo elegante e molto social

momento speciale in un'occasione indimenticabile, tra stile, affetto e gioia condivisa, dimostrando come l’amore e la serenità siano la vera essenza di questa nuova avventura familiare.

I l baby shower organizzato da Giulia De Lellis e Tony Effe per l’arrivo della loro primogenita, Priscilla, mette a tacere le voci di crisi delle ultime settimane. La festa si è svolta a Roma, i n una location immersa nel verde, tra glicini, piscina e atmosfera rilassata. L’influencer e il rapper hanno accolto amici e familiari per celebrare insieme l’attesa della loro bambina. Sorridenti, complici, affiatati: i due hanno trasformato il pomeriggio in un momento speciale e intimo. Maghan Markle a New York per il baby shower. guarda le foto Giulia De Lellis e Tony Effe, il baby shower per Priscilla è una dichiarazione d’amore. 🔗 Leggi su Iodonna.it