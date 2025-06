Giugliano arrivano i voucher per gli asilo nido | aiuto alle famiglie con bambini fino a 36 mesi

Un sostegno concreto alle famiglie di Giugliano con bambini fino a 36 mesi: il Comune ha lanciato i voucher per gli asili nido, un aiuto prezioso per alleggerire le spese e favorire la crescita dei nostri piccoli. Un passo importante che dimostra come l’amministrazione si impegni a sostenere le famiglie in ogni fase della loro quotidianità . Scopriamo insieme i dettagli e come usufruire di questa opportunità .

Una mano concreta alle famiglie con figli piccoli arriva dal Comune di Giugliano. Il Settore Servizi Sociali, guidato dal dirigente Michele Ippolito, ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di voucher destinati a ridurre le rette degli asili nido per l’anno scolastico 20252026. Giugliano, arrivano i voucher per gli asilo nido: aiuto alle famiglie con bambini fino . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, arrivano i voucher per gli asilo nido: aiuto alle famiglie con bambini fino a 36 mesi

In questa notizia si parla di: giugliano - voucher - nido - famiglie

L'assessore Sulpizio sui voucher di "Pescara solidale 2024": "Tutti erogati, ma alcune famiglie non li hanno utilizzati" - L'assessore Sulpizio commenta i voucher di Pescara Solidale 2024, sottolineando che, sebbene tutti i fondi siano stati assegnati, alcune famiglie non li hanno utilizzati completamente o affatto.

Voucher per l'accesso ai nidi - Anno 2023/2024; Giugliano, arrivano i voucher per gli asilo nido: aiuto alle famiglie con bambini fino a 36 mesi.

Giugliano è priva di strutture, mentre la omologa Monza ne ha 8 - pubblici – ammette il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi – il Comune assegna un voucher alle famiglie per coprire in parte le spese ... ilsole24ore.com scrive

Giugliano, in ospedale «il corredino sospeso» dono d’amore per i nuovi nati - al nido dell'ospedale San Giuliano di via Basile tutto il necessario tra tutine, vestitini, coperte, capellini e scarpette per i bimbi di famiglie ... Secondo ilmattino.it