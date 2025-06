Giugliano addio a Gabriele Armando Di Nardo | aveva 93 anni

Giugliano in lutto: si è spento all'età di 93 anni Gabriele Armando Di Nardo, figura amata e rispettata dalla comunità della costa giuglianese. Pioniere nel valorizzare Lago Patria e suocero del consigliere Luigi Guarino, il suo contributo ha lasciato un segno indelebile. Un addio che lascia un vuoto profondo, ma anche ricordi di una vita dedicata al progresso e alla solidarietà. La sua memoria resterà viva nei cuori di tutti.

Si è spento all'età di 93 anni Gabriele Armando Di Nardo, figura di riferimento per la comunità della fascia costiera giuglianese. Suocero del consigliere comunale Luigi Guarino, Di Nardo è stato un pioniere nella valorizzazione della zona di Lago Patria, contribuendo con il suo impegno.

