Giuditta Pasta Atmosfere dell’800 con Casta diva

Il nome si ispira alla memoria del celebre soprano Giuditta Pasta, che amava il borgo di Blevio affacciato sul lago. Così oggi, il festival Casta diva che le rende omaggio, ripropone l'atmosfera dei salotti culturali dell'Ottocento, con un'articolata programmazione di eventi all'aperto, concerti gratuiti, dibattiti pubblici e happening, in diverse località del Triangolo Lariano. Nella sua quarta edizione, il festival si apre con un doppio appuntamento dedicato alle più amate eroine del melodramma ottocentesco. Il 26 giugno alle 21, in Sala Bianca al Teatro Sociale di Como, è in programma una selezione da Carmen di Bizet per celebrare un doppio anniversario: il 150° dalla prima di Carmen e dalla scomparsa del suo autore.