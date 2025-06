Giubileo dei governanti 3 consiglieri di Canosa Sannita denunciano | Opposizione ignorata davanti al Santo Padre

Il Giubileo dei Governanti si trasforma in un’occasione di denuncia: tre consiglieri di Canosa Sannita, rappresentanti dell’opposizione, si sono sentiti ignorati davanti al Santo Padre. Con sgomento e rammarico, i gruppi consiliari Per Canosa Tonino e Siamo Canosa denunciano un grave atto di esclusione che evidenzia come la democrazia locale venga messa da parte, lasciando la comunità senza voce e rappresentanza. Una questione che richiede immediata attenzione e confronto pubblico.

🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Giubileo dei governanti, 3 consiglieri di Canosa Sannita denunciano: "Opposizione ignorata davanti al Santo Padre"

