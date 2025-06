Giubileo a metà | Roma si rifà il trucco ma il boom degli affitti è un miraggio

Il Giubileo 2025, che avrebbe dovuto portare un'era di prosperità a Roma, si rivela un flop, con pochi pellegrini e affitti deludenti. I proprietari di B&B e case vacanze, sperando in un boom, si trovano ora a fare i conti con una realtà ben diversa. La Capitale, invece di risplendere come previsto, si ritrova a rifarsi il trucco, mentre il sogno di un anno d’oro si dissolve lentamente. Cosa sta davvero succedendo alla città eterna?

Il 2025 sarebbe dovuto essere un anno d’oro per Roma a causa del Giubileo che, invece, sembra non decollare. Infatti, i pellegrini che giungono nella Capitale sono pochi, a differenza di quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Così, i proprietari di B&B e case vacanze, che avevano aumentato i prezzi degli affitti in modo spropositato, stanno rimanendo delusi. A dirlo è un’analisi condotta da Euronews. Giubileo 2025 delude Roma: cosa sta succedendo con gli affitti. Secondo Euronews, il flusso di pellegrini è molto inferiore rispetto alle previsioni. Gli operatori del turismo hanno riferito che il tasso di occupazione è in calo rispetto al 2024, con molti B&B e case vacanza che restano vuoti, almeno parzialmente. 🔗 Leggi su Funweek.it