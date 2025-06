Giù le case dei nomadi Ordine di demolizione di 12 alloggi al Lavello

La recente scoperta delle dodici nuove strutture al campo nomadi di Lavello ha suscitato scalpore e preoccupazione. Palazzo Civico ha emesso un’ingiunzione di demolizione, evidenziando come queste costruzioni, realizzate senza permesso su terreni pubblici, rappresentino un’irregolarità grave. Dopo i controlli dei carabinieri e della polizia municipale, la questione si fa sempre più intricata, mettendo in discussione la regolarità e la sicurezza dell’intera area. È fondamentale affrontare il tema con attenzione e trasparenza per trovare soluzioni condivise.

Da palazzo civico scatta un’ ingiunzione per la demolizione di dodici nuove costruzioni al campo nomadi. Si tratta di un complesso di manufatti fuori terra ex novo, di varie forme, dimensioni e materiali promiscui, per di più costruite su terreni di proprietà del demanio pubblico dello Stato e senza alcun permesso. Le diffide sono scattate dopo i recenti sopralluoghi dei carabinieri e della polizia municipale, che hanno portato alla luce questa nuova estensione residenziale del campo nomadi. Il tutto in assenza di permessi e senza alcun rispetto delle regole dell’antisismica. Per tutti questi motivi l’ingiunzione impone ai 12 proprietari di demolire e ripristinare lo stato dell’arte entro novanta giorni, e a spese di chi ha costruito abusivamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giù le case dei nomadi. Ordine di demolizione di 12 alloggi al Lavello

