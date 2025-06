Giro dell’Appennino 2025 | Diego Ulissi vince ancora per il quindicesimo anno di fila

Il Giro dell’Appennino 2025 si è acceso con un’altra vittoria di Diego Ulissi, che scrive ancora una volta la storia del ciclismo. Con quarantanove successi dal 2010 e almeno uno per ogni anno da professionista, l’inarrestabile toscano conferma il suo dominio e la sua innata capacità di sorprendere. La sua impresa al Giro dell’Appennino rappresenta un capitolo emozionante in questa lunga saga di trionfi, che si conclude con un risultato destinato a restare impressa nella leggenda.

La Maglia Rosa vestita per un giorno all’ultimo Giro d’Italia non poteva accontentarlo. Serviva una vittoria, per continuare a riscrivere un record che è sempre più tutto suo. Diego Ulissi prosegue la sua striscia di successi: con quello odierno sono quarantanove dal 2010, ma soprattutto almeno uno per ogni anno da professionista (quindici anni di fila). Il toscano, classe 1989, si è imposto da fenomeno nel Giro dell’Appennino: trovando l’arrivo in solitaria sul traguardo di Genova. Un vero e proprio colpaccio, come tanti agguantati nella propria carriera. Il toscano della XDS Astana Team è scattato in solitaria a 35 chilometri dall’arrivo, anticipando il GPM di Madonna Della Guardia e da lì ha fatto partire la sua cavalcata solitaria fin sul traguardo, raggiunto a braccia alzate. 🔗 Leggi su Oasport.it