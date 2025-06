Giovanna Taviani | Siamo analfabeti digitali produciamo video in 4K ma non conosciamo la grammatica delle immagini Serve educazione audiovisiva nelle scuole per non essere manipolati

In un mondo iperconnesso e ricco di contenuti visivi, siamo come analfabeti digitali: creiamo video in 4K senza padroneggiare la grammatica delle immagini. Giovanna Taviani, regista e creatrice del SalinaDocFest, ci avverte che l'educazione audiovisiva nelle scuole è essenziale per proteggerci dalla manipolazione e per diventare consumatori consapevoli di un linguaggio potente ma spesso frainteso. È arrivato il momento di imparare a leggere e scrivere con le immagini.

La regista e fondatrice del SalinaDocFest, Giovanna Taviani, in un'intervista all'Adnkronos, denuncia il paradosso dell'era digitale: immersi nelle immagini ma privi della loro grammatica.

