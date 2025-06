Giovani e lavoro | le aspirazioni rischiano di scontrarsi con la realtà

Le aspirazioni dei giovani italiani spesso si scontrano con la dura realtà del mercato del lavoro. Secondo il rapporto "The state of the global teenage career preparation" dell’Organizzazione, il 39% delle ragazze e dei ragazzi non ha ancora un’idea precisa sul proprio futuro professionale, rendendo difficile scegliere il percorso formativo più adatto. Un divario che, se non colmato, rischia di compromettere le loro opportunità di successo e realizzazione.

Di Maddalena Binda del Comitato AsviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato 13 giugno 2025 Il 39% delle ragazze e dei ragazzi non ha un’idea chiara sul lavoro che vorrà svolgere in futuro, con una conseguente difficoltà nella scelta del percorso formativo più adatto da intraprendere. È quanto emerge dal rapporto The state of the global teenage career preparation, pubblicato a fine maggio dall’Organizzazione della cooperazione e dello sviluppo economico (Ocse). Il report, che ha analizzato i dati di oltre 80 Paesi, si concentra sull’impatto sull’economia, sulla società e sul futuro dell’occupazione della discrepanza tra le aspirazioni dei ragazzi e il mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

