Giovani donne verso l’autonomia grazie al progetto contro le disuguaglianze di genere

In un’Italia che si apre al futuro, 350 giovani donne tra Napoli, Roma e Venezia stanno conquistando la loro autonomia grazie a "Futura", un progetto innovativo contro le disuguaglianze di genere. Promosso da Save the Children, Forum Disuguaglianze e Diversità, Yolk e Intesa Sanpaolo, questo percorso offre supporto concreto e speranze concrete. Scopri come queste giovani stanno trasformando il loro domani e segnando un passo importante verso l’uguaglianza.

Trecentocinquanta giovani donne tra Napoli, Roma e Venezia hanno ricevuto supporto concreto grazie a "Futura", il progetto pilota realizzato da Save the Children, Forum Disuguaglianze e Diversità e Yolk in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

