giornata nazionale delle periferie urbane corvetto dopo morte di ramy elgaml

“In alcune realtà del nostro Paese, le periferie urbane sono veicoli di disuguaglianze ed emarginazione”, ha detto il Presidente della Repubblica, in occasione della prima “Giornata nazionale delle periferie urbane”, aggiungendo: “Spesso le istituzioni appaiono lontane con il rischio di acuire le fratture sociali”. Per vedere lo stato in cui si vive in molte periferie siamo tornati a Corvetto, il quartiere milanese dove abitava Ramy Elgaml, morto a fine novembre al termine di un lungo inseguimento dei Carabinieri. Servizio di Elena Seno. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it