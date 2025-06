Giornata mondiale contro le droghe Montecitorio si illumina di blu

In occasione della Giornata mondiale contro le droghe, Montecitorio si tinge di blu, simbolo di speranza e impegno. La facciata della Camera dei Deputati sarà illuminata con un messaggio chiaro: “No alla droga”, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di prevenzione e sostegno. Un gesto forte e visibile che invita tutti a riflettere sulla lotta a questa battaglia sociale fondamentale.

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata mondiale contro le droghe istituita nel 1987 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevista per il 26 giugno. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata con il colore blu con proiezione della scritta di colore bianco "No alla droga", dalle ore 21 di mercoledì 25 giugno alle ore 5 di giovedì 26 e, nella stessa giornata, dalle ore 21 alle ore 23.59.

