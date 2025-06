Giornata delle periferie Piantedosi | Al centro dell’azione di governo | vale il modello Caivano

La Giornata delle Periferie, celebrata per la prima volta a livello nazionale, segna un momento di riflessione e azione nel cuore del governo Meloni. Tra investimenti significativi e il modello Caivano come esempio di intervento efficace, le periferie tornano al centro dell'attenzione politica. Con commenti di figure di spicco come Mattarella, Piantedosi e La Russa, si traccia un quadro di progressi e sfide ancora da affrontare per riscrivere il volto dei quartieri più fragili d’Italia.

Le periferie celebrano la prima giornata nazionale ed è anche l’occasione per fare il punto sugli investimenti del governo Meloni che hanno riguardato tanti centri urbani, con il modello Caivano come punto di riferimento per intervenire nelle zone di disagio. Dal presidente Mattarella, al ministro Piantedosi, al presidente del Senato, La Russa, tanti i commenti sulle cose fatte e su quelle ancora da fare. Mattarella: “Una giornata importante”. “Il Parlamento della Repubblica ha proclamato il 24 giugno ‘Giornata nazionale delle Periferie urbane’ per mantenere viva l’attenzione sulle condizioni di inclusività , sostenibilità e sicurezza di queste aree e per promuoverne lo sviluppo economico, sociale e culturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giornata delle periferie, Piantedosi: “Al centro dell’azione di governo: vale il modello Caivano”

