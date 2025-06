Giorgio Armani Lo stile diventa politica | l’eleganza è un atto di pace

Giorgio Armani, maestro di eleganza senza tempo, dimostra che lo stile può diventare uno strumento di politica e pace. La sua assenza alla sfilata primavera-estate 2026, lontano dai riflettori, ha parlato più di mille parole, rivelando un atteggiamento di forza e rispetto. Mai fidarsi delle apparenze: dietro ogni gesto c’è un messaggio potente. E questa volta, Armani ci ricorda che l’eleganza autentica risiede nella sostanza, non nella scena.

Mai fidarsi delle apparenze. Soprattutto quando si tratta di Giorgio Armani. Solo perché fisicamente non è apparso alla fine della sfilata eponima per la primavera-estate 2026 per una messe di meritati applausi, non ha significato che non fosse partecipe. Anzi, mai come stavolta la sua assenza – dovuta a un periodo di convalescenza da una breve malattia – ne ha amplificato il carattere: una videochiamata per correggere un risvolto, un messaggio WhatsApp che arriva dieci minuti dopo l’orario ufficiale di inizio show ("perché la sfilata non è già partita?"), il team in backstage come una corte in attesa di segnali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net